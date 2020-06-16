Вся Россия — на поправку! Роспотребнадзор зафиксировал «низшую точку» коронавируса и одобрил проведение плебисцита

«В настоящий момент на территории РФ циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1 процента, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем еще одну положительную тенденцию — растет иммунная прослойка населения, она составляет 17–20%. [Это] позволяет провести голосование именно в эти сроки, в середине лета», — цитирует 15 июня заявление заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сайт https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20200616–1130.html «Стопкоронавирус.рф».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека назвала 1 июля оптимальной датой для проведения голосования по поправкам в Конституцию.

По его словам, коронавирус — это сезонная инфекция, которой свойственно «снижение эпидемиологической напряженности» летом, когда и назначено голосование. Также Горелов отметил, что в летние месяцы иммунная система работает «максимально эффективно».

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Владимир Путин назначил плебисцит на 1 июля, посчитав этот день «вполне подходящей датой». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил в том, что коронавирус голосованию не помешает.



Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако его отложили из-за пандемии коронавируса.

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