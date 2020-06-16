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16.06.2020 12:29
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Комздрав рассказал о 54 умерших с COVID-19. Комиссия по анализу летальных исходов признала лишь 15 из них

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал 16 июня подробности о вновь внесённых в «смертельную» коронавирусную статистику 54 умерших. Из внушительного числа летальных исходов, которое оказалось выше московского, лишь 15 усопших внесены на основе заключений спецкомиссии. Остальные же попали в данные на основе свидетельств о смерти.

Среди 54 умерших — 30 мужчин от 45 до 92 лет, 24 женщины от 53 до 95 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, пиелонефрит, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение, онкологические заболевания.

Основные новости о коронавирусе и победе над ним в России читайте в трансляции «Фонтанки».

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