Комздрав рассказал о 54 умерших с COVID-19. Комиссия по анализу летальных исходов признала лишь 15 из них

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал 16 июня подробности о вновь внесённых в «смертельную» коронавирусную статистику 54 умерших. Из внушительного числа летальных исходов, которое оказалось выше московского, лишь 15 усопших внесены на основе заключений спецкомиссии. Остальные же попали в данные на основе свидетельств о смерти.



Среди 54 умерших — 30 мужчин от 45 до 92 лет, 24 женщины от 53 до 95 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, пиелонефрит, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение, онкологические заболевания.

