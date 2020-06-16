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16.06.2020 12:21
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Парни 17–19 лет покатались на «Жигулях» в Ленобласти, деревья превратили машину в комок металла

Четыре человека пострадали в результате ДТП ранним утром во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 16 июня около 5 часов на 5-м километре автодороги Лехтуси — Лесколово, что за Токсово, ВАЗ-2107 выехал в кювет и врезался в деревья. Травмы получили четверо мужчин.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Все они — молодые парни, уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району. Водитель и два пассажира — 2002 года рождения (им по 17–18 лет), ещё один пассажир — 2001 года рождения. Все четверо были доставлены в Токсовскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге, напомним, молодёжь вчера вечером тоже покаталась на «Жигулях»: машина ушла в яму.

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Комментарии (2)

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