Парни 17–19 лет покатались на «Жигулях» в Ленобласти, деревья превратили машину в комок металла
Четыре человека пострадали в результате ДТП ранним утром во Всеволожском районе Ленинградской области.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 16 июня около 5 часов на 5-м километре автодороги Лехтуси — Лесколово, что за Токсово, ВАЗ-2107 выехал в кювет и врезался в деревья. Травмы получили четверо мужчин.
Все они — молодые парни, уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району. Водитель и два пассажира — 2002 года рождения (им по 17–18 лет), ещё один пассажир — 2001 года рождения. Все четверо были доставлены в Токсовскую больницу в состоянии средней степени тяжести.
В Петербурге, напомним, молодёжь вчера вечером тоже покаталась на «Жигулях»: машина ушла в яму.