Пьяная выходка на дороге привела петербуржца на скамью подсудимых. Апрельская поездка по Садовой улице, попавшая на видео, закончилась для него не только составлением административного протокола, но и стала поводом для возбуждения уголовного дела, по результатам рассмотрения которого он получил срок.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 июня, Куйбышевский районный суд вынес приговор в отношении горожанина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного первой частью 318-й статьи УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).