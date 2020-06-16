Петербуржца осудили за пьяную выходку на дороге. В ответ на требование дунуть в трубочку он наехал на сотрудников ДПС
Пьяная выходка на дороге привела петербуржца на скамью подсудимых. Апрельская поездка по Садовой улице, попавшая на видео, закончилась для него не только составлением административного протокола, но и стала поводом для возбуждения уголовного дела, по результатам рассмотрения которого он получил срок.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 июня, Куйбышевский районный суд вынес приговор в отношении горожанина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного первой частью 318-й статьи УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Суд установил, что в начале апреля этого года он сел за руль нетрезвым, а когда его остановили на дороге, проигнорировал требование выйти из машины для прохождения медицинского освидетельствования и составления протокола.
Вместо этого он завел свой Daewoo Matiz, начал движение в сторону сотрудников ДПС, а затем «…совершил наезд передней и левой боковой частями кузова вышеуказанного транспортного средства на них, в результате чего причинил последним своими умышленными преступными действиями физическую боль», — описали дальнейшие события в объединенной пресс-службе судов.
Подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком один год, после чего освободили из-под стражи в зале суда.