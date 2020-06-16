Петербуржец накопил почти 150 штрафов ГИБДД на десятки тысяч рублей. Приставы пригляделись к его «Ягуару»

Житель Приморского района Санкт-Петербурга, регулярно нарушающий правила дорожного движения, погасил часть задолженности по административным штрафам ГИБДД. Совесть пробудили меры принудительного воздействия.

Как сообщает 16 июня пресс-служба городского УФССП, в Западном отделе судебных приставов Приморского района было возбуждено 147 исполнительных производств о взыскании штрафов с 42-летнего мужчины за превышение скорости на сумму 87 тысяч рублей. Все производства объединили в одно.

Должник не торопился оплачивать штрафы. Приставы выяснили, что у него есть три автомобиля, в том числе «Ягуар» 2017 года выпуска. В отношении машин было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, кроме того, взыскать денежные средства решено было с банковского счёта мужчины.