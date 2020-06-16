Петербуржец накопил почти 150 штрафов ГИБДД на десятки тысяч рублей. Приставы пригляделись к его «Ягуару»
Житель Приморского района Санкт-Петербурга, регулярно нарушающий правила дорожного движения, погасил часть задолженности по административным штрафам ГИБДД. Совесть пробудили меры принудительного воздействия.
Как сообщает 16 июня пресс-служба городского УФССП, в Западном отделе судебных приставов Приморского района было возбуждено 147 исполнительных производств о взыскании штрафов с 42-летнего мужчины за превышение скорости на сумму 87 тысяч рублей. Все производства объединили в одно.
Должник не торопился оплачивать штрафы. Приставы выяснили, что у него есть три автомобиля, в том числе «Ягуар» 2017 года выпуска. В отношении машин было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, кроме того, взыскать денежные средства решено было с банковского счёта мужчины.
Только тогда «гонщик» одумался. Пока он оплатил 99 штрафов на сумму 57,5 тысячи рублей. Ещё около 50 штрафов продолжают висеть на нём. Если он не погасит всю сумму, а также исполнительский сбор, деньги будут взысканы с него в принудительном порядке.