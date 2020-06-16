У Петра Порошенко умер отец

16 июня на 85-м году жизни умер отец бывшего президента Украины Алексей Порошенко, следует из сообщения партии «Европейская солидарность».
«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты — смерти отца и друга, наставника и советчика», — говорится в сообщении.
Алексей Порошенко ранее был одним из депутатов Винницкого облсовета.