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16.06.2020 11:55
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У Петра Порошенко умер отец

16 июня на 85-м году жизни умер отец бывшего президента Украины Алексей Порошенко, следует из сообщения партии «Европейская солидарность».

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты — смерти отца и друга, наставника и советчика», — говорится в сообщении.

Алексей Порошенко ранее был одним из депутатов Винницкого облсовета.

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