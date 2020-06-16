«Самое серьезное обострение с февраля». Китай уходит в самоизоляцию перед второй волной коронавируса

В Китае начали вводить новые коронавирусные ограничения после вспышки в Пекине.

«Обеспокоенные растущим риском заражения, многие провинции ввели карантин для приезжающих из Пекина», — сообщает 16 июня Reuters.

Соседствующие с китайской столицей регионы закрыли сообщение с Пекином. Китайский финансовый центр Шанхай потребовал, чтобы прибывающие в город пекинцы были помещены в карантин на две недели.

Накануне власти китайской столицы объявили «экстраординарные меры» для борьбы с «самым серьезным обострением с февраля», после того как вспышка произошла на местном рынке.