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16.06.2020 11:50
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«Самое серьезное обострение с февраля». Китай уходит в самоизоляцию перед второй волной коронавируса

В Китае начали вводить новые коронавирусные ограничения после вспышки в Пекине.

«Обеспокоенные растущим риском заражения, многие провинции ввели карантин для приезжающих из Пекина», — сообщает 16 июня Reuters.

Соседствующие с китайской столицей регионы закрыли сообщение с Пекином. Китайский финансовый центр Шанхай потребовал, чтобы прибывающие в город пекинцы были помещены в карантин на две недели.

Накануне власти китайской столицы объявили «экстраординарные меры» для борьбы с «самым серьезным обострением с февраля», после того как вспышка произошла на местном рынке.

С начала пандемии в Поднебесной зафиксировали 83 221 случай коронавируса. Некоторые исследования указывают на то, что это количество может быть гораздо больше, а сам COVID-19 появился еще прошлым летом.

Основные новости о коронавирусе и победе над ним в России читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Елена Владимирова
Когда они прекратят жрать всё, что не приколочено. Закрыть надо все их рынки грязные, заразные.
PSW
Да остановить уже все рейсы из Китая!! Сколько можно?? Китайские туристы же просто везде!!! Огромные очереди из китайцев в Пушкине, Париж галереи Лафайет, Амстердам, Венеция, Кёнигзее, Зальцбург - везде праздношатающиеся китайские «туристы». Это же идеальный механизм разнесения любой инфекции!!! Как так можно???
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