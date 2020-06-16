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16.06.2020 11:25
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Петербургские врачи спасают семиклассницу из Невского района, а следователи изучают её окружение

Петербургские следователи устанавливают обстоятельства, при которых семиклассница получила увечья в Невском районе. Девочка отдыхала с ровесниками у себя дома на Товарищеском проспекте, а после посиделок её нашли под окнами с ушибами внутренних органов и переломами.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, в воскресенье вечером в дежурную часть полицейского главка через службу «112» обратился 14-летний подросток. Он рассказал о тяжёлом состоянии своей подруги из другой школы, она, со слов мальчика, лежала у своего дома.

Следственно-оперативная группа, приехав, застала на месте девочку-подростка, которой занимались врачи. В тяжёлом состоянии она была доставлена в больницу им. К.А. Раухфуса. Полицией было установлено, что до происшествия школьница выпивала. Её мама в это время была за городом.

Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства).

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