Петербургские врачи спасают семиклассницу из Невского района, а следователи изучают её окружение

Петербургские следователи устанавливают обстоятельства, при которых семиклассница получила увечья в Невском районе. Девочка отдыхала с ровесниками у себя дома на Товарищеском проспекте, а после посиделок её нашли под окнами с ушибами внутренних органов и переломами.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, в воскресенье вечером в дежурную часть полицейского главка через службу «112» обратился 14-летний подросток. Он рассказал о тяжёлом состоянии своей подруги из другой школы, она, со слов мальчика, лежала у своего дома.

