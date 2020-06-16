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16.06.2020 11:35
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Правительство России снизило размер взносов в фонды персональной ответственности туроператоров

Правительство РФ 16 июня снизило размер взносов туроператоров в фонды персональной ответственности в 2020 году с 1% до 0,25% общей цены туристского продукта.

«Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности. В 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%», — говорится в сообщении правительства.

В правительстве добавили, что эта мера принята в целях поддержки туроператоров во время пандемии коронавируса.

Фонды персональной ответственности туроператоров формируются для выплаты ущерба туристам в случае неисполнения туроператором обязательств по договору.

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Комментарии (1)

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