Правительство России снизило размер взносов в фонды персональной ответственности туроператоров

Правительство РФ 16 июня снизило размер взносов туроператоров в фонды персональной ответственности в 2020 году с 1% до 0,25% общей цены туристского продукта.

Михаил Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров – эта мера поддержит участников рынка выездного туризма https://t.co/l7OBcffj4k

«Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности. В 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%», — говорится в сообщении правительства.

В правительстве добавили, что эта мера принята в целях поддержки туроператоров во время пандемии коронавируса.