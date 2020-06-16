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16.06.2020 11:30
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Автомобиль в огне остановился у самой «зебры» на Зайцева, взрывы колёс пугали прохожих

Легковые автомобили в Санкт-Петербурге часто горят по ночам, иногда по несколько штук, а 16 июня пожар случился уже в дневное время, прямо на проезжей части.

Машина сгорела утром посреди перекрёстка улиц Зайцева и Новостроек в Кировском районе города, сообщили читатели «Фонтанки» и подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Очевидцы слышали, как громко взрывались колёса. На место прибыли сотрудники МЧС.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Судя по всему, никто не пострадал. Пробки из-за пожара не наблюдалось.

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Комментарии (1)

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