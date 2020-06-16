Российские пожарные самолеты-амфибии заступили на дежурство в Турции

Российские пожарные самолета-амфибии Бе-200ЧС отправлены в Турцию, сообщает Объединённая авиастроительная корпорация 16 июня. Четыре месяца они будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики https://t.co/wQpvzHqHc7 pic.twitter.com/nnMVlkR4Mp

«Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК в составе госкорпорации «Ростех») при содействии Министерства промышленности и торговли России, МЧС России и активной поддержке представительства госкорпорации «Ростех» в Анкаре», — говорится в сообщении ОАК.

Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции обратилось к России с просьбой оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в предстоящий жаркий сезон.

«Российский Бе-200 — это самолет-амфибия с уникальными характеристиками и высокой эффективностью. Самолет себя зарекомендовал в ходе тушения пожаров и спасательных операций в Европе и Юго-Восточной Азии. Бе-200ЧС экспортно-ориентированный продукт, он вызывает большой интерес у иностранных заказчиков. Совместная работа с турецкими партнерами показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводятся в сообщении корпорации.

Бе-200ЧС — единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Самолет имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час. При расстоянии «аэродром — пожар» — 100 км, и «аэродром — водоем» — 10 км, за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

