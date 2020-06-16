КАМАЗ, опрокинувшийся при съезде с моста Бетанкура на набережную Макарова, поставили на колеса с помощью подъёмного крана. Теперь началась ручная работа.



Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП, случившемся около 8:40 у дома 13 по Уральской улице, никто не пострадал. «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Василеостровскому району уточняет, что водитель не учёл скорость и вес груза при повороте, поэтому произошло опрокидывание с последующим наездом на бордюрный камень.

