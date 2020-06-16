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16.06.2020 10:52
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Грунт, высыпавшийся из самосвала на съезде с моста Бетанкура, убирают вручную лопатами

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов

КАМАЗ, опрокинувшийся при съезде с моста Бетанкура на набережную Макарова, поставили на колеса с помощью подъёмного крана. Теперь началась ручная работа.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП, случившемся около 8:40 у дома 13 по Уральской улице, никто не пострадал. «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Василеостровскому району уточняет, что водитель не учёл скорость и вес груза при повороте, поэтому произошло опрокидывание с последующим наездом на бордюрный камень.

К 9:40 грузовик подняли, рассказали ехавшие мимо автомобилисты. Сейчас на месте работают специалисты ручного труда, которые лопатами сгребают вывалившийся на дорогу груз — по словам очевидцев, землю вперемешку со строительным мусором.

Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Пробка уже почти рассосалась. Но многим автомобилистам, ехавшим на работу, не повезло. «Сейчас стою тут в пробке, бойца нет, бензин смыли, на месте пожарный расчёт и ГАИ, съезд перекрыт в ту сторону», — рассказывала Оксана в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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