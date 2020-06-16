FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
70.40р79.15р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
16.06.2020 10:23
1
Печать

Угрожавший должнику обрезом петербуржец получил уголовное дело

Петербуржец, угрожавший должнику обрезом, стал фигурантом уголовного дела по 119-й статье УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Об этом 16 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали представители ведомства, мужчина доставлен в отдел полиции и опрошен. По его словам, один из менеджеров фирмы в течение долгого времени не возвращал ему одолженные деньги. Таким решительным способом он решил закрыть вопрос долга. Обрез направлен на экспертизу.

Вооруженный петербуржец заявился к своему должнику накануне в офис на Кронштадтской улице. Он утверждает, что ружье нашел.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Петр Петров
Жаль не успел применить, была бы наука другим!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний