Угрожавший должнику обрезом петербуржец получил уголовное дело

Петербуржец, угрожавший должнику обрезом, стал фигурантом уголовного дела по 119-й статье УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Об этом 16 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



Как рассказали представители ведомства, мужчина доставлен в отдел полиции и опрошен. По его словам, один из менеджеров фирмы в течение долгого времени не возвращал ему одолженные деньги. Таким решительным способом он решил закрыть вопрос долга. Обрез направлен на экспертизу.