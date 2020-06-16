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16.06.2020 08:56
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В Забайкалье трое мужчин и женщина утонули, пытаясь спасти ребёнка

Спасение 15-летней девочки в Забайкалье обернулось трагедией. Трое мужчин и женщина, пытаясь вытянуть ребёнка из водоворота, сами погибли. Об этом 16 июня сообщает «Тайга.инфо».

Региональный Следственный комитет проводит проверку по факту смерти четырёх человек на реке Онон рядом с селом Нижний Цасучей.

По предварительным данным, компания родственников отдыхала на реке 15 июня. 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала захлёбываться и звать на помощь. Взрослые бросились в воду, к ним подключились местные рыбаки. В итоге школьницу спасти удалось, но 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет утонули. Тело первой погибшей ищут спасатели.

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