Драгоценности на три миллиона пропали из квартиры сотрудника петербургского предприятия по производству вооружения для ВМФ и ФСБ

Вор оставил без драгоценностей сотрудника предприятия по производству медицинской техники, а также корабельного радиоэлектронного вооружения и оборудования для ВМФ и Пограничной службы ФСБ России. В квартиру в Кировском районе Петербурга, где хранились сокровища, преступник пробрался во время длительного отсутствия хозяина.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, накануне с заявлением о краже обратился 71-летний сотрудник одного из крупных городских предприятий. Он рассказал, что, вернувшись домой, обнаружил пропажу наличных денег и ювелирных украшений.

