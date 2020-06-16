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16.06.2020 08:41
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Драгоценности на три миллиона пропали из квартиры сотрудника петербургского предприятия по производству вооружения для ВМФ и ФСБ

Вор оставил без драгоценностей сотрудника предприятия по производству медицинской техники, а также корабельного радиоэлектронного вооружения и оборудования для ВМФ и Пограничной службы ФСБ России. В квартиру в Кировском районе Петербурга, где хранились сокровища, преступник пробрался во время длительного отсутствия хозяина.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, накануне с заявлением о краже обратился 71-летний сотрудник одного из крупных городских предприятий. Он рассказал, что, вернувшись домой, обнаружил пропажу наличных денег и ювелирных украшений.

По его словам, из квартиры пропали семь колец с драгоценными камнями, четыре пары сережек и браслет, а также 40 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, отметил ее владелец, составила три миллиона рублей.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа, которой удалось установить, что вор, предположительно, проник в помещение путем подбора ключей. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).

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