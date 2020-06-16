В утреннем пожаре на Кораблестроителей погибла женщина. Возгорание могло начаться с электрогрелки
Квартирный пожар разбудил жителей дома в Василеостровском районе Петербурга в 4 утра 16 июня. Языки пламени вырывались из окна десятого этажа дома №23/2 по улице Кораблестроителей.
В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что в трёхкомнатной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров. Не обошлось без жертв — по словам очевидцев, погибла пожилая женщина 85 лет. Жилплощадь она делила с сыном, который успел выскочить. Причиной возгорания могла стать неисправная электрогрелка.