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16.06.2020 08:26
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В утреннем пожаре на Кораблестроителей погибла женщина. Возгорание могло начаться с электрогрелки

Квартирный пожар разбудил жителей дома в Василеостровском районе Петербурга в 4 утра 16 июня. Языки пламени вырывались из окна десятого этажа дома №23/2 по улице Кораблестроителей.

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что в трёхкомнатной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров. Не обошлось без жертв — по словам очевидцев, погибла пожилая женщина 85 лет. Жилплощадь она делила с сыном, который успел выскочить. Причиной возгорания могла стать неисправная электрогрелка.

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Комментарии (1)

grannie
Электрогрелка щяз в самый раз по погоде, да...
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