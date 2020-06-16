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16.06.2020 08:22
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Драка на Литейном попала на видео. Драчун, по словам очевидцев, напал на второго участника ДТП и на полицейских

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Небольшое ДТП и последовавшая вслед за ним драка затруднили движение по Литейному проспекту в центре Петербурга 15 июня. Очевидец снял часть конфликта на видео.

Как пишет 16 июня «Мегаполис», по словам свидетеля Александра, у дома 40 по Литейному столкнулись «Митсубиши» и «Шкода». Мужчина на «Митсубиши», видимо, притер «Шкоду» в потоке, и её водитель догнал «японца», заблокировал дверь и вытащил ключ зажигания. Автомобилист из «Митсубиши», как показалось Александру, находился «в непонятном состоянии». Он начал перебранку с водителем и пассажирами «Шкоды», а затем набросился на обидчика с кулаками.

«Бегал по проезжей части и орал: «Верните мне ключи!». А потом приехала патрульно-постовая служба, и он продолжил драку с сотрудниками правопорядка», - рассказывает очевидец. Драку с полицейскими снять на видео не удалось. Они быстро скрутили агрессора и увели его в свой автомобиль, отмечается в сообщении.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (8)

Киркор_Филиппов
Малахольные, какие-то...Один удар ногой в голено или голеностоп решает сразу же все задачи...правда, это уже средняя тяжесть...
Fjfef
Саму аварию не видели, а вот Боец чуть под колёса мне не попал, бежал с разбитым лицом поперёк дороги и что-то орал. Я думал просто синеботы подрались, а там оказывается всё гораздо масштабней
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