Драка на Литейном попала на видео. Драчун, по словам очевидцев, напал на второго участника ДТП и на полицейских
Небольшое ДТП и последовавшая вслед за ним драка затруднили движение по Литейному проспекту в центре Петербурга 15 июня. Очевидец снял часть конфликта на видео.
Как пишет 16 июня «Мегаполис», по словам свидетеля Александра, у дома 40 по Литейному столкнулись «Митсубиши» и «Шкода». Мужчина на «Митсубиши», видимо, притер «Шкоду» в потоке, и её водитель догнал «японца», заблокировал дверь и вытащил ключ зажигания. Автомобилист из «Митсубиши», как показалось Александру, находился «в непонятном состоянии». Он начал перебранку с водителем и пассажирами «Шкоды», а затем набросился на обидчика с кулаками.
«Бегал по проезжей части и орал: «Верните мне ключи!». А потом приехала патрульно-постовая служба, и он продолжил драку с сотрудниками правопорядка», - рассказывает очевидец. Драку с полицейскими снять на видео не удалось. Они быстро скрутили агрессора и увели его в свой автомобиль, отмечается в сообщении.