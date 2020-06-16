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16.06.2020 08:04
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Коронавирусом в мире заразились более восьми миллионов человек. Неделю назад случаев было на миллион меньше

Коронавирусом в мире заразились более восьми миллионов человек по состоянию на 16 июня. Об этом сообщает университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на 07.55 мск, в 188 странах зафиксировано 8 018 742 случая инфекции. От последствий COVID-19 скончались 436 899 человек.

Отметим, что 8 июня в мире насчитывалось чуть более семи миллионов заболевших.

На первом месте по числу инфицированных — США (2 113 901 инфицированных). В Соединенных Штатах умерли 116 125 пациентов с коронавирусом. У Бразилии — 888 271 выявленный случай заражения, 43 959 смертельных исходов. На третьем месте Россия с 536 484 случаями болезни и 7 081 смертельными исходами.

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Комментарии (1)

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В США коронавирусом переболело более 1 000 000 человек. Из них 889 866 выздоровело, 118 283 умерло.
Условный миллионный больной заболел 27.04.2020, выздоровел вчера.
http://cvd.tw1.ru/cv19_period.php?cid=11
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