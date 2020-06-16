Коронавирусом в мире заразились более восьми миллионов человек. Неделю назад случаев было на миллион меньше

Коронавирусом в мире заразились более восьми миллионов человек по состоянию на 16 июня. Об этом сообщает университета Джонса Хопкинса.



По данным университета на 07.55 мск, в 188 странах зафиксировано 8 018 742 случая инфекции. От последствий COVID-19 скончались 436 899 человек.



Отметим, что 8 июня в мире насчитывалось чуть более семи миллионов заболевших.



На первом месте по числу инфицированных — США (2 113 901 инфицированных). В Соединенных Штатах умерли 116 125 пациентов с коронавирусом. У Бразилии — 888 271 выявленный случай заражения, 43 959 смертельных исходов. На третьем месте Россия с 536 484 случаями болезни и 7 081 смертельными исходами.

