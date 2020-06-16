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16.06.2020 07:54
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На «дырявом» проспекте Маршала Жукова юный водитель сумел загнать старый ВАЗ в яму

Проблему дорог подняли автомобилисты в соцсетях после ДТП на юго-западе Санкт-Петербурга.

На проспекте Маршала Жукова, 74, вечером 15 июня молодёжь каталась на «Жигулях» с псковскими номерами и въехала в яму. «Все живы, у девочки, видимо, травма руки», - сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Они просто на заднем приводе угла решили дать. Их в яму и понесло. Чуть на крышу не упали. Я за ними ехал», - рассказывает в комментариях к посту Михаил. Дмитрий тоже был свидетелем: «Парень поворачивал со Стойкости в «карман». Не знаю, что именно он пытался сделать, но со стороны показалось, что он собирается «дать угла» (что уже не очень хорошая идея для знающих этот «карман»). Сначала он чуть не влетел в маршрутку, стоящую вдоль «кармана», но дёрнул руля правее. Возможно, в этот момент машину понесло, так как обороты водитель даже не собирался сбрасывать. В результате получилось то, что получилось». Чтобы освободить проезд, машину вручную оттолкали в сторону.

Состояние дороги здесь далеко от идеального, отмечают автомобилисты. «Я там почти каждый день езжу, то, что на фото, даже примерно не отображает всей массовости дыр», - сетует Павел, отмечая, что «почти из всего участка от моста до Ветеранов сделали одну большую стройплощадку».

Кроме того, в «ДТП и ЧП» жалуются на «прекрасные ямы» на тротуаре проспекта Ветеранов. «Нет ни ограждения, ни знаков о ремонтных работах», - пишет Александр.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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