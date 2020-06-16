Правительство оплатит физлицам и малому бизнесу 60 процентов расходов при переводе машин с бензина на газ

Увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования — предложил в качестве антикризисной меры министр энергетики Александр Новак вице-премьеру Юрию Борисову Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

Переход на использование газомоторного топлива (компримированный природный газ, КПГ) может быстро и значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель, пояснил Новак. В его письме речь идет про малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

