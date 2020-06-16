Правительство оплатит физлицам и малому бизнесу 60 процентов расходов при переводе машин с бензина на газ
Увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования — предложил в качестве антикризисной меры министр энергетики Александр Новак вице-премьеру Юрию Борисову Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.
Переход на использование газомоторного топлива (компримированный природный газ, КПГ) может быстро и значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель, пояснил Новак. В его письме речь идет про малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Предложение министра содержится в его письме вице-премьеру от 17 апреля. В пресс-службе Минэнерго подтвердили инициативу Новака, а представитель Борисова сказал, что правительство поддержало предложение, пишет 16 июня РБК.
Правительство с 2020 по 2024 годы направит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд руб., заявил в ноябре 2019 года замминистра энергетики Антон Инюцын. Ежегодно планируется выделять 3,5 млрд руб. на развитие газовых заправочных станций, а 700 млн руб. — на переоборудование автопарка. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.
По данным на март 2020 года, в России было 484 заправки с газомоторным топливом, 329 из них принадлежат группе «Газпром».