Температура в Петербурге снова подбирается к рекордной. Жару сопровождает верный спутник – гроза.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, днём плюс 27-29 градусов. Пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы с порывистым ветром до 15 м/с.
За 58-летнюю историю наблюдений самое тёплое 16 июня было в 1977 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 30 градусов. Сегодняшний показатель приближается к этому значению вплотную. Самое холодное 16 июня зафиксировано в 1963 году, минимальная дневная температура составила плюс 4, напоминает «Яндекс».
В среду и четверг, по прогнозу Росгидромета, будет ещё теплее: сначала 28-30 градусов, а затем 30-32. Вероятность дождей и гроз сохранится.
Жара приходит в Петербург второй раз. Первый раз – в первых числах июня, тогда апогеем стала гроза и крупный град, размером с куриное яйцо. К счастью, буря обошлась без тяжёлых последствий.