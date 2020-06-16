Температура в Петербурге снова подбирается к рекордной. Жару сопровождает верный спутник – гроза.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, днём плюс 27-29 градусов. Пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы с порывистым ветром до 15 м/с.

За 58-летнюю историю наблюдений самое тёплое 16 июня было в 1977 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 30 градусов. Сегодняшний показатель приближается к этому значению вплотную. Самое холодное 16 июня зафиксировано в 1963 году, минимальная дневная температура составила плюс 4, напоминает «Яндекс».