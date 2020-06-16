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16.06.2020 07:19
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Вплотную к 30 градусам, и это не предел. В Петербурге жара

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Температура в Петербурге снова подбирается к рекордной. Жару сопровождает верный спутник – гроза.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, днём плюс 27-29 градусов. Пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы с порывистым ветром до 15 м/с.

За 58-летнюю историю наблюдений самое тёплое 16 июня было в 1977 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 30 градусов. Сегодняшний показатель приближается к этому значению вплотную. Самое холодное 16 июня зафиксировано в 1963 году, минимальная дневная температура составила плюс 4, напоминает «Яндекс».

В среду и четверг, по прогнозу Росгидромета, будет ещё теплее: сначала 28-30 градусов, а затем 30-32. Вероятность дождей и гроз сохранится.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Жара приходит в Петербург второй раз. Первый раз – в первых числах июня, тогда апогеем стала гроза и крупный град, размером с куриное яйцо. К счастью, буря обошлась без тяжёлых последствий.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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