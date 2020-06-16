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16.06.2020 00:56
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Стрелявший в столичных полицейских «тщательно» готовил нападение. У него дома нашли экстремистскую литературу

Основной версией нападения на сотрудников дорожной полиции в Москве днем 15 июня рассматриваются экстремистские взгляды подозреваемого Ратмира Галаева. После обыска у него дома нашли запрещенную литературу.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Собеседник издания заверил, что нападение было тщательно спланировано и подготовлено. «Оно было осознанным и преднамеренным», - добавил источник. По данным агенства, во время обысков на сьемной квартире Галаева была найдена «литература экстремистского содержания», а основной версией нападения в настоящий момент считаются его радикальные взгляды. Не исключается, что Галаев может быть причастен к убийству в ноябре прошлого года начальника ингушского центра противодействия экстремизму и его брата.

Стрельбу из переделанного под боевое оружие газового пистолета 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл днем 15 июня, когда сотрудники для проверки остановили такси. Ранены двое полицейских, сам подозреваемый в больнице.

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Комментарии (5)

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hal9000
Да для таких любая литература запрещенная..им надо вообще читать запретить..зачем их научили читать??пусть бы писали лучше
Brit
Недавно узнал, что советская книжка мемуаров Кропоткина "Записки революционера" уже тоже экстремистская. Вот так квартиру любого обыщешь, а там залежи классиков-экстремистов.
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