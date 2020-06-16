Стрелявший в столичных полицейских «тщательно» готовил нападение. У него дома нашли экстремистскую литературу
Основной версией нападения на сотрудников дорожной полиции в Москве днем 15 июня рассматриваются экстремистские взгляды подозреваемого Ратмира Галаева. После обыска у него дома нашли запрещенную литературу.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Собеседник издания заверил, что нападение было тщательно спланировано и подготовлено. «Оно было осознанным и преднамеренным», - добавил источник. По данным агенства, во время обысков на сьемной квартире Галаева была найдена «литература экстремистского содержания», а основной версией нападения в настоящий момент считаются его радикальные взгляды. Не исключается, что Галаев может быть причастен к убийству в ноябре прошлого года начальника ингушского центра противодействия экстремизму и его брата.
Стрельбу из переделанного под боевое оружие газового пистолета 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл днем 15 июня, когда сотрудники для проверки остановили такси. Ранены двое полицейских, сам подозреваемый в больнице.