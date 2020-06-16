В Италии сообщили об интересе «Зенита» к сыну главного тренера «Атлетико»
Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне, выступающий на правах аренды за «Кальяри», находится в сфере интересов «Зенита», сообщили в Италии.
По информации портала Centotrentuno, «Зенит» рассматривает 24-летнего аргентинского форварда в качестве возможной замены Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси, которые могут покинуть петербургский клуб, пишет sport24.
Сообщается, что за сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне чемпионы России будут готовы заплатить 15 млн евро.
В сезоне-2019/20 Джованни провел в чемпионате Италии 24 матча, в которых отметился 6 голами и 4 голевыми передачами.
К Сердару Азмуну проявляет интерес английский "Арсенал".