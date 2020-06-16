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16.06.2020 00:24
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В Италии сообщили об интересе «Зенита» к сыну главного тренера «Атлетико»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне, выступающий на правах аренды за «Кальяри», находится в сфере интересов «Зенита», сообщили в Италии.

По информации портала Centotrentuno, «Зенит» рассматривает 24-летнего аргентинского форварда в качестве возможной замены Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси, которые могут покинуть петербургский клуб, пишет sport24.

Сообщается, что за сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне чемпионы России будут готовы заплатить 15 млн евро.

В сезоне-2019/20 Джованни провел в чемпионате Италии 24 матча, в которых отметился 6 голами и 4 голевыми передачами.

К Сердару Азмуну проявляет интерес английский "Арсенал".

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