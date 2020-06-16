Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 16 июня подпишет указ, регулирующий действия полиции.
Аналогичный документ на уровне закона сейчас готовится в конгрессе США. "Может быть они (палата представителей и сенат – ред.) что-то примут, может быть и нет. Но мы (администрация – ред.) примем это (силами) одного человека – меня. Мы подпишем (указ) завтра", - сказал Трамп журналистам.
Подписание документа ожидается на фоне волны протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе 25 мая, пишет РИА Новости.
Говоря о смерти афроамериканца Рэйшарда Брукса, который был застрелен полицейскими, Трамп назвал ситуацию ужасной и сказал, что она возмутительна.
В Атланте начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице.