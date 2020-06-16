Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 16 июня подпишет указ, регулирующий действия полиции.

Аналогичный документ на уровне закона сейчас готовится в конгрессе США. "Может быть они (палата представителей и сенат – ред.) что-то примут, может быть и нет. Но мы (администрация – ред.) примем это (силами) одного человека – меня. Мы подпишем (указ) завтра", - сказал Трамп журналистам.

Подписание документа ожидается на фоне волны протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе 25 мая, пишет РИА Новости.