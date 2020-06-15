«Современник» назвал Ефремова одним из самых близких людей театра и попросил «не впадать в крайность осуждения»

Заявление представителей театра опубликовано на его сайте 15 июня. Сперва в нем объяснили запоздалость - «молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей» театра. Авторы отметили, что Ефремов «всегда был и остается неотъемлемой частью» «Современника». Театр принес соболезнования семье погибшего, выразив надежду что его родственникам «хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем». Самому Ефремову и его семье коллеги пожелали душевной стойкости.

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», - призвали в театре.

Михаил Ефремов - сын основателя «Современника» Олега Ефремова и актрисы театра Аллы Покровской. Сам он не входит в труппу, но был задействован в спектаклях.

Актер в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, в результате которого скончался человек. Он признал вину и извинился. За руль Ефремов сел пьяным. Как утверждает следствие, он также употреблял наркотики.