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15.06.2020 22:59
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"Сторонник рабства". Вандалы осквернили памятник де Голлю во французском Омоне

Во французском городе Омон вандалы облили желтой краской бюст генерала Шарля де Голля,

"За несколько дней до торжеств, связанных с 18 июня, в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль возглавлял движение сопротивления, вандализм в отношении этой статуи в Омоне возмутителен. Это требует серьезных ответных мер", - написал в твиттере президент Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

Судя по фотографиям, бюст генерала был покрашен в желтый цвет, а на второй видна надпись большими красными буквами, которая появилась на основании монумента: "сторонник рабства".

Волна вандализма, катящаяся по городам США вслед за массовыми беспорядками после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда 25 мая, докатилась до Старого Света. Так,11 июня в центре Праги вандалы осквернили памятник премьер-министру Великобритании первой половины 20 века Уинстону Черчиллю.

В воскресенье президент Франции Эмманeэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что Франция не будет стирать "след" своей истории и пообещал не допустить перемещения памятников историческим деятелям с их привычных мест.

Проблема расизма обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая от рук белого полицейского. После этого по США прокатилась волна беспорядков и погромов, прошли многотысячные акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции. В стране массово сносят памятники конфедератам и другим историческим личностям, якобы причастным к «рабству». Затем волна протестов перекинулась на Европу, в стране также оскверняют памятники историческим личностям.

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