"Сторонник рабства". Вандалы осквернили памятник де Голлю во французском Омоне
Во французском городе Омон вандалы облили желтой краской бюст генерала Шарля де Голля,
"За несколько дней до торжеств, связанных с 18 июня, в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль возглавлял движение сопротивления, вандализм в отношении этой статуи в Омоне возмутителен. Это требует серьезных ответных мер", - написал в твиттере президент Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.
Quelques jours avant les commémorations de l’appel du #18juin, à l’heure où nous devons nous souvenir que le Général #DeGaulle a fait vivre la flamme de la résistance, la vandalisation de cette statue à Hautmont est scandaleuse. Cela appelle des sanctions fortes ! pic.twitter.com/jdtaMNU48b— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 15, 2020
Судя по фотографиям, бюст генерала был покрашен в желтый цвет, а на второй видна надпись большими красными буквами, которая появилась на основании монумента: "сторонник рабства".
Волна вандализма, катящаяся по городам США вслед за массовыми беспорядками после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда 25 мая, докатилась до Старого Света. Так,11 июня в центре Праги вандалы осквернили памятник премьер-министру Великобритании первой половины 20 века Уинстону Черчиллю.
В воскресенье президент Франции Эмманeэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что Франция не будет стирать "след" своей истории и пообещал не допустить перемещения памятников историческим деятелям с их привычных мест.
Проблема расизма обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая от рук белого полицейского. После этого по США прокатилась волна беспорядков и погромов, прошли многотысячные акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции. В стране массово сносят памятники конфедератам и другим историческим личностям, якобы причастным к «рабству». Затем волна протестов перекинулась на Европу, в стране также оскверняют памятники историческим личностям.