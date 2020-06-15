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15.06.2020 22:33
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МИД РФ направил Украине ноту протеста

МИД направил Украине ноту протеста после антироссийских акций возле посольства в Киеве, сообщает ведомство вечером 15 июня.

Как отметили дипломаты, 12 июня, в День России, на Украине случились "очередные отвратительные антироссийские выходки". "При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания", — подчеркнули на Смоленской площади.

в МИД РФ также обратили внимание на акцию департамента контрразведки Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.

В направленной ноте протеста указывается на нежелание украинской стороны выполнять свои обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют международные соглашения.

В МИД также выразили надежду, что Киев примет меры для предотвращения подобных акций и создаст нормальные условия для работы посольств и консульств.

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