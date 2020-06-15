МИД РФ направил Украине ноту протеста

МИД направил Украине ноту протеста после антироссийских акций возле посольства в Киеве, сообщает ведомство вечером 15 июня.

Как отметили дипломаты, 12 июня, в День России, на Украине случились "очередные отвратительные антироссийские выходки". "При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания", — подчеркнули на Смоленской площади.

в МИД РФ также обратили внимание на акцию департамента контрразведки Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.