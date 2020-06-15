На Кораблестроителей пассажирский автобус въехал в забор. Водитель скончался
Автобус 47 маршрута Петербургской транспортной компании въехал в ограждение между полосами на улице Кораблестроителей. Водитель скончался, информация о пострадавших пассажирах не поступала.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла около восьми часов вечера 15 июня возле 37 дома по улице Кораблестроителей. 57-летнего водителя медики спасти не успели, он умер на месте. По информации «Фонтанки», ему стало плохо за рулем, что и спровоцировало ДТП. По предварительной информации, уточнили в дорожной полиции, среди пассажиров пострадавших нет.
Судя по кадрам, которые в редакцию прислали читатели, автобус передней частью заехал на газон между полосами и снес забор. 47 маршрут обслуживает Петербургская транспортная компания, начинается он неподалеку от места аварии.