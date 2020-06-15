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15.06.2020 21:58
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На Кораблестроителей пассажирский автобус въехал в забор. Водитель скончался

Автобус 47 маршрута Петербургской транспортной компании въехал в ограждение между полосами на улице Кораблестроителей. Водитель скончался, информация о пострадавших пассажирах не поступала.

Фото: читатель "Фонтанки" Александр
Фото: читатель "Фонтанки" Александр

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла около восьми часов вечера 15 июня возле 37 дома по улице Кораблестроителей. 57-летнего водителя медики спасти не успели, он умер на месте. По информации «Фонтанки», ему стало плохо за рулем, что и спровоцировало ДТП. По предварительной информации, уточнили в дорожной полиции, среди пассажиров пострадавших нет.

Судя по кадрам, которые в редакцию прислали читатели, автобус передней частью заехал на газон между полосами и снес забор. 47 маршрут обслуживает Петербургская транспортная компания, начинается он неподалеку от места аварии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Chinalove
Чего-то слабенький народ пошёл. А как ездят в южных странах, где под +45? А тут Питер, самый северный мегаполис мира.
HAXHAX
надо еще поднять пенсионный возраст,и зарплаты урезать,молодое поколение не идет работать за такие деньги.
bluxer
Скончался, ясное дело, от коронавируса. Вы же это хотели сказать?
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