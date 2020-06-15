Путин поговорил с президентом Сербии. Он прилетит на парад Победы

«Дана позитивная оценка высокому уровню российско-сербского стратегического партнерства. Обсуждены перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим сербским коллегой Александром Вучичем обсудил ситуацию с коронавирусом, а также проблематику косовского урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля 15 июня.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по проблематике косовского урегулирования. В ходе обсуждения Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН, отметили в пресс-службе Кремля.



Также в ходе разговора Вучич подтвердил свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в Москве.

