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15.06.2020 21:20
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Путин поговорил с президентом Сербии. Он прилетит на парад Победы

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим сербским коллегой Александром Вучичем обсудил ситуацию с коронавирусом, а также проблематику косовского урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля 15 июня.

«Дана позитивная оценка высокому уровню российско-сербского стратегического партнерства. Обсуждены перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по проблематике косовского урегулирования. В ходе обсуждения Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН, отметили в пресс-службе Кремля.

Также в ходе разговора Вучич подтвердил свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в Москве.

В конце марта Белград попросил Москву о помощи в борьбе с распространением коронавируса. 4 апреля 11 самолетов российских ВКС доставили на сербский аэродром «Батайница» 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц специальной техники.

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Комментарии (6)

gencon
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Brit
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