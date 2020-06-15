В ЦИК поступило 9 обращений о принуждении к голосованию в Петербурге

В Центризбирком из Москвы и Петербурга поступили 17 обращений о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию. Информация об этом 15 июня появилась на сайте комиссии.
Из Петербурга поступило 9 жалоб, которые содержат конкретные сведения о противоправных действиях должностных лиц администрации Кировского и Курортного районов, медучреждений Кировского района, жилищного комитета и комитета по культуре.
Центрзибирком направил их для «рассмотрения и принятия необходимых мер реагирования» губернатору города Александру Беглову и прокурору Петербурга Сергею Литвиненко. Аналогичным образом мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору столицы Денису Попову жалобы о принуждении к голосовании сотрудников Москомспорта, ГУП «Московский метрополитен», школ № 1206 и № 1358, ГКУ Москвы «Пожарно-спасательный центр» и компании «ПИК-Комфорт».
Ранее «Фонтанка» рассказывала о случаях принуждения к голосованию на конкретных участках сотрудников бюджетных организаций и чиновников. Одна из сотрудниц спортшколы «Невская волна» после требований проголосовать обратилась в прокуратуру.
Кроме того, информацию о ряде организаций, работники которых жаловались на аналогичное принуждение, главе ЦИК Элле Памфиловой, а также прокурору направил депутат Заксобрания Борис Вишневский.