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Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
15.06.2020 20:29
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В НИИ гриппа перечислили требования к добровольцам, которые испытают вакцину от COVID-19

Добровольцам, на которых испытают прототип вакционы от коронавируса, понадобится чистая история болезни и свободное время летом, рассказал и.о. директора НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева Дмитрий Лиознов.

«Речь идет в первую очередь о здоровых людях. О тех, кто готов поучаствовать в исследовании. Потому что нужно будет посвятить этому время, несколько раз нас посетить. В том числе, и для обследования, прежде чем стать добровольцем и войти в состав исследовательской команды. Потом придти, сделать вакцину, наблюдаться на предмет эффективности препарата. Прежде всего, будут набираться те, кто не встречался с этим вирусом, кто не болел, с клиническим проявлениями или с симптомами», - заявил он 15 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что в петербургском НИИ Гриппа создали прототипы вакцины от коронавируса. «Биокад» готовится к испытаниям на людях.

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