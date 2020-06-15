В НИИ гриппа перечислили требования к добровольцам, которые испытают вакцину от COVID-19

Добровольцам, на которых испытают прототип вакционы от коронавируса, понадобится чистая история болезни и свободное время летом, рассказал и.о. директора НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева Дмитрий Лиознов.



«Речь идет в первую очередь о здоровых людях. О тех, кто готов поучаствовать в исследовании. Потому что нужно будет посвятить этому время, несколько раз нас посетить. В том числе, и для обследования, прежде чем стать добровольцем и войти в состав исследовательской команды. Потом придти, сделать вакцину, наблюдаться на предмет эффективности препарата. Прежде всего, будут набираться те, кто не встречался с этим вирусом, кто не болел, с клиническим проявлениями или с симптомами», - заявил он 15 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».