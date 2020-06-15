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15.06.2020 20:02
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Заводы притормозили конвейер. Объемы производства в мае ускорили падение

Промышленность Петербурга пока не вышла из режима ограничений. Как следует из данных Петростата, опубликованных 15 июня, индекс промышленного производства (ИПП) по итогам января-мая упал на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, в январе-апреле показатель сократился на 2,9%, только в апреле — на 20%. Цифры только за май Петростат опубликует позднее. Но можно предположить, что месячные темпы снижения тоже будут, как минимум, двузначными.

Только обрабатывающие производства просели более значительно — на 5,7% в январе-мае, что в полтора раза больше, чем в январе-апреле (3,4%).

Выпуск машин за пять месяцев упал на 16,6%, мебели — на 24%,электрического оборудования — на 18,8%, компьютеров — на 10,2%.

При этом производство лекарств выросло на 33,2%, продуктов питания — на 4,8%. Выпуск одежды увеличился на скромные 1,6% в январе-марте, тогда как в январе-апреле подскочил на 16,3%, что чиновники связывали с увеличением объемов выпуска масок. Но, по всей видимости, спрос оказался не слишком высоким — даже несмотря на введение обязательного ношения СИЗ, который действовал с 12 мая по 1 июня.

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