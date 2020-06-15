Заводы притормозили конвейер. Объемы производства в мае ускорили падение

Промышленность Петербурга пока не вышла из режима ограничений. Как следует из данных Петростата, опубликованных 15 июня, индекс промышленного производства (ИПП) по итогам января-мая упал на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Для сравнения, в январе-апреле показатель сократился на 2,9%, только в апреле — на 20%. Цифры только за май Петростат опубликует позднее. Но можно предположить, что месячные темпы снижения тоже будут, как минимум, двузначными.

Только обрабатывающие производства просели более значительно — на 5,7% в январе-мае, что в полтора раза больше, чем в январе-апреле (3,4%).