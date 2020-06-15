В ЛЭТИ рассказали, сколько будет стоить тест на коронавирус с биочипом

Ученые СПбГЭТУ ЛЭТИ разрабатывают экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию с использованием пептидов. И обещают очень демократичную цену и результат в течение 10 минут.



«Это будет тест-система в виде биочипа. Пластинка, к которой будут пришиты пептиды, которые мы разработали. Если мы капнем на них из горла или из носа, то вирус прилипнет к ним, и мы очень быстро его увидим. Это будет анализ не за 5000 рублей, как из Китая. Может быть, от 100 по 500 рублей», — рассказала 15 июня ведущий научный сотрудник СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина.