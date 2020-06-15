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15.06.2020 19:45
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В ЛЭТИ рассказали, сколько будет стоить тест на коронавирус с биочипом

Ученые СПбГЭТУ ЛЭТИ разрабатывают экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию с использованием пептидов. И обещают очень демократичную цену и результат в течение 10 минут.

«Это будет тест-система в виде биочипа. Пластинка, к которой будут пришиты пептиды, которые мы разработали. Если мы капнем на них из горла или из носа, то вирус прилипнет к ним, и мы очень быстро его увидим. Это будет анализ не за 5000 рублей, как из Китая. Может быть, от 100 по 500 рублей», — рассказала 15 июня ведущий научный сотрудник СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина.

Кроме того, по её словам, пептид блокирует вирус и может использоваться как лекарственный препарат в виде аэрозоля, как современные лекарства от больного горла. Он позволит дезактивировать вирус, который, по её словам, «просто выйдет со слюной, с кашлем, как ни на что не способный».

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Комментарии (4)

Киргуду
Мдя. Отстал я от жизни.
20 лет назад был чисто технический ВУЗ - компьютеры. электроника, приборостроение.
Сейчас залез на сайт -чего там только нет...
Инноватика, лингвистика, реклама и связи с общественностью, биотехнологии, социология, литературоведение...
Агроном аэродрома
"вирус прилипнет к ним, и мы очень быстро его увидим" - вангой попахивает. Ну или "Незнайкой в 21 веке".
kagemusha
ой вань гляди какие клованы..
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