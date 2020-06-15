FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +25
70.40р79.15р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
15.06.2020 19:29
0
Печать

СМИ: «Арсенал» может купить Азмуна по совету Аршавина

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Арсенале», об этом 15 июня пишет sport24 со ссылкой на издания Mundo Deportivo.

Как сообщают издания, лондонскому клубу мог посоветовать купить Азмуна экс-полузащитник лондонского и петербургского клубов Андрей Аршавин.

Ранее стало известно, что в приобретении Азмуна заинтересованы «Наполи» и «Лацио». Также появились слухи, что Аршавин может в будущем стать заместителем спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты.

Азмун в текущем сезоне забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 21 матче РПЛ. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет препятствовать переходу иранца в сильный чемпионат.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний