СМИ: «Арсенал» может купить Азмуна по совету Аршавина

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Арсенале», об этом 15 июня пишет sport24 со ссылкой на издания Mundo Deportivo.

Как сообщают издания, лондонскому клубу мог посоветовать купить Азмуна экс-полузащитник лондонского и петербургского клубов Андрей Аршавин.

Ранее стало известно, что в приобретении Азмуна заинтересованы «Наполи» и «Лацио». Также появились слухи, что Аршавин может в будущем стать заместителем спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты.

Азмун в текущем сезоне забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 21 матче РПЛ. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет препятствовать переходу иранца в сильный чемпионат.