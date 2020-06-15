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15.06.2020 19:12
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«Надо готовиться к худшему». НИИ гриппа прогнозирует новый подъем заболеваний коронавирусом осенью

Петербургский НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом осенью. Поскольку он характерен для всех респираторных вирусных инфекций в осенне-зимний период, заявил директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов

«Это будет накладывать определенные сложности по проведению диагностики этого заболевания и по лечению. И в целом мы говорим, что мы знаем об этом возбудителе фактически всего полгода и поэтому делать слишком оптимстичные прогнозы (нельзя). Надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Именно поэтому мы разрбатаываем вакцины и ищем новые противовирусные препараты», — поделился он прогнозом 15 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

С оценкой петербургских ученых не все согласны. Например, в Финляндии не считают вторую волну эпидемии коронавируса неизбежной.

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Комментарии (8)

Ma-260802031
Предлагаю исследовать всех на аденовирусы, парагрипп и пр. - тогда можно будет вообще из изоляции не вылезать.
alexpv
Такая вкусная тема, сколько еще бюджетного бабла на строительство бараков не освоено, на койко место, на разработку вакцины и тд и тп, очень полезный коронавирус, так просто его не отпустят, пока не выдоят.
Castor Troy
Баблишко хотят?
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