«Надо готовиться к худшему». НИИ гриппа прогнозирует новый подъем заболеваний коронавирусом осенью

Петербургский НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом осенью. Поскольку он характерен для всех респираторных вирусных инфекций в осенне-зимний период, заявил директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов



«Это будет накладывать определенные сложности по проведению диагностики этого заболевания и по лечению. И в целом мы говорим, что мы знаем об этом возбудителе фактически всего полгода и поэтому делать слишком оптимстичные прогнозы (нельзя). Надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Именно поэтому мы разрбатаываем вакцины и ищем новые противовирусные препараты», — поделился он прогнозом 15 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».