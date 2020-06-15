МИД России назвал абсурдными обвинения западных СМИ в затягивании процесса над Полом Уиланом

«Считаем абсурдными и необоснованными звучавшие в западных СМИ обвинения в «затягивании» процесса, который стартовал 30 марта. Как известно, сам П. Уилан на полгода затянул ознакомление с судебными материалами, читал их без особой спешки с сентября прошлого года по март нынешнего. Тем не менее, несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством, с соблюдением всех требуемых процессуальных норм и процедур», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

МИД России вечером 15 июня назвал абсурдными обвинения западных СМИ в затягивании процесса над Полом Уиланом, осужденным в понедельник на 16 лет колонии строгого режима за шпионаж.

Сотрудники дипмиссий всех четырех стран, гражданином которых он является, регулярно контактировали с Уиланом, ему предоставлялась возможность общаться по телефону с родными, подчеркивают в МИД. Помимо этого в следственном изоляторе американцу была проведена несложная хирургическая операция в связи с обострением имеющегося у него заболевания.



«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах, наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования», — добавили в МИД.



Ранее Мосгорсуд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Пола Уилана, который является гражданином сразу четырех стран, задержали в Москве 28 декабря 2018 года якобы «при проведении шпионской акции». Адвокат американца подтвердил, что у шпиона нашли секретные сведения. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters стало известно, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. Американец в 2019-м обратился к Дональду Трампу с просьбой помочь.