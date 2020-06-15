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15.06.2020 18:42
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«Это один и тот же вирус». Глава «Биокад» опроверг «злые» мутации COVID-19

Генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов заявил, что нельзя говорить о «европейском» и «азиатском» COVID-19 и «злых» мутациях коронавируса. Это одна и та же инфекция.

«По нашему мнению, там совершенно незначительные мутации, и это один и тот же вирус, который циркулирует по многим континентам. А те мутации, которые накапливаются, не являются системными», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 15 июня.

По его словам, вирус не заинтересован убивать своего хозяина.

«Он недавно попал к нам из дикой природы. Он фактически приспосабливается к жизни в организме человека. И эти мутации направлены на то, чтобы он меньше плохих последствий создавал для хозяина и дальше распространялся».

Всемирная организация здравоохранения добавила девять российских разработок вакцин против COVID-19 в перечень перспективных. Разработчиком двух из них и индустриальным партнером еще одной выступает петербургская фармацевтическая компания «Биокад». Дмитрий Морозов ранее в интервью «Фонтанке» рассказал, что уверен, что прививки помогут победить эпидемию, несмотря на мутации вируса.

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