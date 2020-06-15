Эксперты оценили доступность сайтов для незрячих людей. Итоги неутешительны

Только у 7 из 78 организаций сайты и приложения стопроцентно адаптированы для незрячих людей. Такие данные приводит АСИ со ссылкой на исследование Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и инклюзивного проекта Everland. Результаты мониторинга доступности сайтов и приложений для незрячих людей опубликованы 15 июня.

Исследователи оценили около 200 онлайн-сервисов 78 организаций различных сфер услуг в период с декабря 2019-го по апрель 2020 года. В апреле исследователи обратили внимание на сервисы, которые могут пригодиться людям в период самоизоляции.



В исследовании незрячие веб-разработчики протестировали доставку продуктов и других товаров, в том числе аптеки, банковскую сферу и сервисы электронных денег, онлайн-ресурсы государственных органов, сервисы такси, онлайн-курсы, заказ авиа- и железнодорожных билетов, сайты крупных российских аэропортов, компании-провайдеры мобильной связи и интернета, ресурсы по поиску работы и фриланс-платформы, магазины электроники, доски интернет-объявлений.

По результатам исследования авторы вывели топ проблем, с которыми сталкиваются незрячие люди при пользовании указанными сервисами. Среди них: оформление заказов и пользование электронной корзиной для покупок, выбор адреса на карте, даты в календаре и город из списка, невозможность закрыть рекламные баннеры. В частности, некоторые сайты и приложения не воспринимаются скринридером. Проблемы нашли на сайтах по продаже билетов на самолеты и поезда и при поиске заказов на платформах для фриланса.

Наибольшую доступность показали сайты и мобильные приложения Госуслуг, крупных аэропортов, провайдеров связи и интернета.

