Беглов: В Петербурге более 1 млн человек протестировали на коронавирус, лаборатории перегружены

Губернатор Александр Беглов заметил жалобы петербуржцев на проблемы с получением результатов тестов на коронавирус. И заявил, что в Смольном работают над решением этой ситуации.



«Петербуржцы жаловались на то, что результатов тестов на ковид приходится ждать очень долго. Лаборатории перегружены. Количество людей, которым нужно сдать тест, огромное. Но чтобы оценить масштаб: всего за прошедшее с начала эпидемии время было проведено более 1 млн исследований. Для сравнения: 1 марта тесты на коронавирус в Петербурге делала только одна лаборатория — Роспотребнадзора. В сутки она обрабатывала чуть больше сотни тестов. На сегодняшний день в Петербурге работают 36 лабораторий, которые обрабатывают более 25 тысяч тестов», — заявил глава города 15 июня в эфире «Радио России».