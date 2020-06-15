Искатели проржавевших сокровищ пытались вырвать из набережной Фонтанки причальное кольцо
Охотники за ржавым сокровищами прочёсывают дно Фонтанки в центре Петербурга. В пункт приёма металлолома отправится всё, что можно унести на себе.
Полураздетых ныряльщиков корреспондент «Фонтанки» наблюдал днём у Шереметевского дворца. Мужчины доставали со дна металлоконструкции, и в какой-то момент их взгляд зацепился за чугунное причальное кольцо. Выкорчевать элемент набережной решено было с помощью выловленной из воды металлической палки. К силовому упражнению приложились трое. Их усилий оказалось недостаточно. Кольцо осталось на месте. Остальной металлом приятели забрали с собой.
Лето расслабило петербуржцев. С приходом тепла режим самоизоляции в городе соблюдает все меньше людей, некоторые даже устраивают вечеринки.