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15.06.2020 19:07
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Искатели проржавевших сокровищ пытались вырвать из набережной Фонтанки причальное кольцо

Охотники за ржавым сокровищами прочёсывают дно Фонтанки в центре Петербурга. В пункт приёма металлолома отправится всё, что можно унести на себе.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Полураздетых ныряльщиков корреспондент «Фонтанки» наблюдал днём у Шереметевского дворца. Мужчины доставали со дна металлоконструкции, и в какой-то момент их взгляд зацепился за чугунное причальное кольцо. Выкорчевать элемент набережной решено было с помощью выловленной из воды металлической палки. К силовому упражнению приложились трое. Их усилий оказалось недостаточно. Кольцо осталось на месте. Остальной металлом приятели забрали с собой.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Лето расслабило петербуржцев. С приходом тепла режим самоизоляции в городе соблюдает все меньше людей, некоторые даже устраивают вечеринки.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Olen
Варвары, кольцо оставьте!
Это же культурное наследие, вам за него столько выпишут, что всю оставшуюся жизнь будете металлолом собирать.
mjaroslav
Эти кольца предназначались для удержания пришвартованых лодок и больших дровяных барж. Трём человекам их не выдернуть...
Maalex
Полезное дело делают среднеазиаты -Грета одобрила.Культурная столица тоже одобряет.Кроме кольца.
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