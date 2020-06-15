Стритрейсеров на Васильевский зазывали через Instagram. Автора поста оштрафовали

За организацию «вечеринки ковид-диссидентов» на Васильевском острове в Петербурге суд оштрафовал автора поста в соцсети. На призыв откликнулись не меньше 50 человек.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 15 июня, за организацию толпы, которая нарушала общественный порядок, привлечен Артем Мизин. Суд наказал его штрафом в 10 тысяч рублей. Нарушитель не возражал и с предъявляемым согласился.

Через Instagram он позвал любителей стритрейса и автотюнинга 28 мая, встреча состоялась следующим вечером в Галерном проезде, собралось около 50 человек.