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15.06.2020 18:36
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Стритрейсеров на Васильевский зазывали через Instagram. Автора поста оштрафовали

За организацию «вечеринки ковид-диссидентов» на Васильевском острове в Петербурге суд оштрафовал автора поста в соцсети. На призыв откликнулись не меньше 50 человек.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 15 июня, за организацию толпы, которая нарушала общественный порядок, привлечен Артем Мизин. Суд наказал его штрафом в 10 тысяч рублей. Нарушитель не возражал и с предъявляемым согласился.

Через Instagram он позвал любителей стритрейса и автотюнинга 28 мая, встреча состоялась следующим вечером в Галерном проезде, собралось около 50 человек.

Как писала «Фонтанка», это не осталось незамеченным для полиции, стритрейсеров задержали в тот же день и наказали за отсутствие масок и перчаток. Некоторым «влетело» и за тонировку.

Повышенное внимание со стороны общественности и полиции стритрейсеры заслужили после сбора у «Газпром-арены». В начале мая, когда о снятии ограничений в Петербурге говорили только как о туманной перспективе, сотни автомобилистов и их друзей собрались на парковке с кальянами, напитками и громкой музыкой. После «вечеринки ковид-диссидентов» пришлось перекрывать все возможные подступы к арене, а организатора административно арестовали на 10 суток.

В Северной столице по-прежнему напряженная эпидемиологическая обстановка, но город постепенно возвращается к нормальной жизни. На первом этапе Смольный, например, открыл бани (без парилок) и мебельные магазины, «в которых никогда не бывает очередей».

Несанкционированные массовые мероприятия в приходом лета и тепла горожане организовывают все чаще. В минувшие выходные очевидцы засняли вечеринку столичного ювелира в отеле у Адмиралтейства и диджей-сет с балкона на набережной Мойки. Самое массовое столпотворение было замечено ночью — люди любовались разводом мостов.

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