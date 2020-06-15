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15.06.2020 18:18
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В Пулковском парке из пруда выловили гранату времён ВОВ

Взрывотехники ОМОН в ночь на 15 июня изучали улов петербуржца в Московском районе — опасный боеприпас пришлось везти на полигон.

Из пруда в Пулковском парке мужчина вытащил гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, сообщает Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вода и время не пощадили её — находка была ржавой и без запала. Однако на место выехала группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Найденный боеприпас взрывотехники уничтожили на полигоне.

В мае 152-миллиметровый снаряд времён Второй мировой войны нашли у остановки на улице Маршала Казакова. В начале апреля росгвардейцы задержали мужчин, которые магнитом из Чёрной речки вытянули на берег 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (2)

Иван Петров
"Гранату отняли - послали домой..."
RemyMartin
Вот оно, подлое эхо войны.
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