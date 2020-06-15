В Пулковском парке из пруда выловили гранату времён ВОВ
Взрывотехники ОМОН в ночь на 15 июня изучали улов петербуржца в Московском районе — опасный боеприпас пришлось везти на полигон.
Из пруда в Пулковском парке мужчина вытащил гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, сообщает Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вода и время не пощадили её — находка была ржавой и без запала. Однако на место выехала группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.
Найденный боеприпас взрывотехники уничтожили на полигоне.
В мае 152-миллиметровый снаряд времён Второй мировой войны нашли у остановки на улице Маршала Казакова. В начале апреля росгвардейцы задержали мужчин, которые магнитом из Чёрной речки вытянули на берег 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны.
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области