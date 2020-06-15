В СК «Дальпитерстрой» рассказали, какие объекты компании навсегда вписаны в историю

Поводом стало введение в эксплуатацию масштабного торгово-офисного центра класса «В+» на Васильевском острове. Общая площадь девятиэтажного комплекса — около 40 000 кв м. Центральный холл выполнен в виде атриума, внутреннее пространство закрывает большой световой фонарь. Все помещения, выходящие на Наличную улицу, имеют панорамное остекление, в некоторых офисах есть выходы на крышу.



В архитектурном бюро компании поводом для гордости считают не только этот объект, но и ряд других, построенных ранее. Это здания в центральной части Петербурга, естественным образом вписавшиеся в архитектурно-градостроительный облик города. Удачную реализацию этих проектов обеспечило сотрудничество СК «Дальпитерстрой» с такими яркими архитекторами, как Василий Питанин, Сергей Крюков, Борис Костыгов, Тигран Никогосян.



Например, дом в Манежном — восьмиэтажное жилое здание на тридцать квартир на пересечении улицы Восстания и Манежного переулка. Вот как описывает его Юлий Лев в своей книге «Крылья над Петербургом: «Этот элегантный дом вырос на месте, пустовавшем, кажется, со времени бомбежек и обстрелов Ленинграда в 1941 -1943 годах. Здание вышло на славу, спасибо архитектору В. Питанину и «Дальпитерстрою». Самым же примечательным элементом оформления фасадов являются довольно крупные, превосходные по оригинальности двуглавые орлы, воплощение замысла архитектора. Их выразительные фигуры украшают, чередуясь с маскаронами, широкий лепной горельеф над уровнем первого этажа. Только взгляните на один из вариантов современного осмысления российского герба!.. Над окнами первого этажа посажены почтенные и крайне серьезные совы, оберегающие световые проемы от непрошенных гостей. Сов — десять особей, то есть это третий совятник в городе. Еще раз предлагаю поблагодарить архитектора В. Н. Питанина за обогащение города пернатыми существами».