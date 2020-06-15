В «Яндекс.Такси» опровергли участие водителя в московской перестрелке

Агрегатор такси изложил свое видение ЧП на Ленинском проспекте в Москве, сообщив, что водитель не участвовал в перестрелке, как об этом рассказали СМИ.

«По нашей информации, таксиста действительно остановили для проверки документов, однако никакого отношения к перестрелке он не имеет. По словам пассажира, стрельбу начал не водитель такси, а случайный прохожий. Сейчас водителя, как свидетеля, опрашивают органы правопорядка.», — сообщила пресс-служба «Яндекс.Такси».

Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).