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15.06.2020 17:49
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Поправкам вирус не страшен. МФЦ делают исключения для тех, кто придет просить о голосовании по месту пребывания

Смольный опубликовал перечень услуг МФЦ, для которых не действует противоэпидемическое условие предварительной записи и увеличенного интервала обслуживания. Он состоит из одной услуги, и связана она с голосованием по конституционным поправкам.

Распоряжение комитета по информатизации и связи опубликовано 15 июня. Речь в нем идет о приеме и обработке заявлений «о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования» по поправкам в Конституцию. При этом МФЦ должны будут соблюдать ряд условий: защитные экраны между сотрудниками и заявителями; отсутствие у заявителей повышенной температуры; дистанция не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Инструкция разработать такой перечень содержится в последней редакции 121-го постановления правительства, которое определяет противоэпидемические ограничения в Петербурге. При этом сами МФЦ открылись 25 мая, но только по предварительной записи «с увеличенным интервалом обслуживания» посетителей.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как работников бюджетных организаций и смольнинских комитетов настоятельно просят открепиться от участков по месту регистрации и проголосовать на строго определенных. Само голосование продлится с 25 июня до 1 июля.

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