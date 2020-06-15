Поправкам вирус не страшен. МФЦ делают исключения для тех, кто придет просить о голосовании по месту пребывания

Смольный опубликовал перечень услуг МФЦ, для которых не действует противоэпидемическое условие предварительной записи и увеличенного интервала обслуживания. Он состоит из одной услуги, и связана она с голосованием по конституционным поправкам.

Распоряжение комитета по информатизации и связи опубликовано 15 июня. Речь в нем идет о приеме и обработке заявлений «о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования» по поправкам в Конституцию. При этом МФЦ должны будут соблюдать ряд условий: защитные экраны между сотрудниками и заявителями; отсутствие у заявителей повышенной температуры; дистанция не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.