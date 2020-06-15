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15.06.2020 17:34
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Премьер-министр Киргизии подал в отставку на фоне скандала с радиочастотами

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку на фоне скандала с радиочастотами, сообщила пресс-служба правительства страны 15 июня.

"В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес Правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, в интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы мною было принято решение взять краткосрочный отпуск.

Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона.

Но, к сожалению, расследование все еще не завершено. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе Правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия Премьер-министра Кыргызской Республики", - говорится в обращении главы правительства страны к согражданам.

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