Премьер-министр Киргизии подал в отставку на фоне скандала с радиочастотами

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку на фоне скандала с радиочастотами, сообщила пресс-служба правительства страны 15 июня.

"В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес Правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, в интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы мною было принято решение взять краткосрочный отпуск.



Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона.

