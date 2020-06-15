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15.06.2020 17:23
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Путин уволил замминистра юстиции России

Президент России Владимир Путин 15 июня освободил Валерия Песенко от должности замминистра юстиции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Песенко Валерия Николаевича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в указе президента.

Песенко занимал эту должность с февраля 2020 года. Начал проходить службу в Минюсте с января 2019 года, последовательно замещая должности начальника управления министерства по Республике Крым и директора департамента управления делами.

Накануне минувших выходных, 11 июня, глава государства освободил от должности еще одного замминистра юстиции — Дениса Новака.

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