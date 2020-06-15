Путин уволил замминистра юстиции России

Президент России Владимир Путин 15 июня освободил Валерия Песенко от должности замминистра юстиции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Песенко Валерия Николаевича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в указе президента.
Песенко занимал эту должность с февраля 2020 года. Начал проходить службу в Минюсте с января 2019 года, последовательно замещая должности начальника управления министерства по Республике Крым и директора департамента управления делами.
Накануне минувших выходных, 11 июня, глава государства освободил от должности еще одного замминистра юстиции — Дениса Новака.