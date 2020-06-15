ТЭК предупредил о возможных прорывах в Красносельском и Приморском районах
Теплоэнергетики Петербурга испытают на плотность и прочность теплосети от групповых котельных в Красносельском и Приморском районах, о возможных прорывах предупреждает 15 июня ГУП «ТЭК СПб».
В Красносельском районе 16 июня проверят магистральные и внутриквартальные теплосети на территории, ограниченной Стрельнинским шоссе, Боровой ул., Высоковольтным проездом, пр. Ленина, ул. Освобождения, Нагорной ул., ул. Первого Мая; западнее объекта — пр. Ленина, д. 69, литера А, Гвардейской ул., Новой ул., Севастопольским пер. В Приморском районе в тот же день гидравлические испытания проведут на тепломагистралях от Коломяжской котельной, включая кварталы в Коломягах и Каменке.
«В связи с возможным возникновением технологических нарушений во время гидравлических испытаний сетей ГУП «ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, однако в случае обнаружения вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует обходить опасные участки и не пытаться преодолеть их на транспорте. Кроме того, нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность, так как под асфальтом может скрываться промоина с водой. Также запрещено заходить за ограждения, оставлять транспорт и парковать машины в охранной зоне теплосетей», — говорится в сообщении компании.