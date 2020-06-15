ТЭК предупредил о возможных прорывах в Красносельском и Приморском районах

Теплоэнергетики Петербурга испытают на плотность и прочность теплосети от групповых котельных в Красносельском и Приморском районах, о возможных прорывах предупреждает 15 июня ГУП «ТЭК СПб».

В Красносельском районе 16 июня проверят магистральные и внутриквартальные теплосети на территории, ограниченной Стрельнинским шоссе, Боровой ул., Высоковольтным проездом, пр. Ленина, ул. Освобождения, Нагорной ул., ул. Первого Мая; западнее объекта — пр. Ленина, д. 69, литера А, Гвардейской ул., Новой ул., Севастопольским пер. В Приморском районе в тот же день гидравлические испытания проведут на тепломагистралях от Коломяжской котельной, включая кварталы в Коломягах и Каменке.