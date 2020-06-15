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15.06.2020 16:42
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Суды Петербурга пошли на эвакуацию. Анонимы угрожают также врачам и пациентам горбольниц

Смольнинский, Ленинский, Петродворцовый и Василеостровский районные суды пошли на выход после анонимок, поступивших на почту. Шантажисты, как всегда, предупреждают о минировании. Об этом 15 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Помимо Фемиды традиционно от угроз страдают больницы. В письме фигурируют более двух десятков медучреждений, среди которых есть коронавирусные. Решение об эвакуации администрации принимают самостоятельно.

Анонимные минёры привычны судам с осени прошлого года. Прекратить эвакуационный террор обещали только после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. За несколько месяцев вычислить авторов так и не удалось, ежедневные прогулки судов прекратила пандемия коронавируса — без эвакуаций система правосудия потеряла привлекательность для хулиганов. 15 мая они напомнили о себе, разослав письма в райсуды и больницы. Эвакуировать людей не стали.

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Комментарии (4)

Obseerv
Суды - признайте анонимов психически больными, и спокойно работайте дальше! Ведь уже два года звонят, все "мины" давноо у них должны были закончиться...
261884801
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читатель№1
сдается мне, и в период эпидемии продолжается веерная рассылка спама о бомбе. Но глупо в современных реалиях подскакивать о сообщениях о бомбе в условиях интернета. Не умные люди, или люди заинтересованные могут сделать вывод ... что нужно закрыть интернет. Ну до кучи можно вообще от электричества отказаться. А умные предложат изменить систему реагирования на сообщения. Например, лицо получившее информацию о заложенной бомбе сообщает в дежурную часть ФСБ, где профессионал дает указание: эвакуируемся или нажимаем кнопку "отправить в спам". Ну или иначе так и будут скакать смелые бюрократы и государевы люди, а у прыщавых минеров - расти самооценка
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