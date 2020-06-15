Суды Петербурга пошли на эвакуацию. Анонимы угрожают также врачам и пациентам горбольниц

Смольнинский, Ленинский, Петродворцовый и Василеостровский районные суды пошли на выход после анонимок, поступивших на почту. Шантажисты, как всегда, предупреждают о минировании. Об этом 15 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Помимо Фемиды традиционно от угроз страдают больницы. В письме фигурируют более двух десятков медучреждений, среди которых есть коронавирусные. Решение об эвакуации администрации принимают самостоятельно.



Анонимные минёры привычны судам с осени прошлого года. Прекратить эвакуационный террор обещали только после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. За несколько месяцев вычислить авторов так и не удалось, ежедневные прогулки судов прекратила пандемия коронавируса — без эвакуаций система правосудия потеряла привлекательность для хулиганов. 15 мая они напомнили о себе, разослав письма в райсуды и больницы. Эвакуировать людей не стали.

