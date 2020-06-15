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15.06.2020 16:36
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«Летальная» комиссия Смольного снова в деле — из 38 новых смертей она признала коронавирусными 29

По статистике от комитета здравоохранения Смольного за 15 июня, коронавирус унес жизни 21 мужчины и 17 жительниц Петербурга. Самому молодому было 34 года.

Как сообщает комздрав, из 38 случаев 29 признаны коронавирусными комиссией по анализу летальных исходов, остальные включены в статистику на основе медицинских свидетельств о смерти.

Возраст погибших мужчин — от 34 до 89 лет, женщин — от 54 до 91 года. «Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, ожирение», — добавили в комитете.

Из 28 случаев, которые были зарегистрированы накануне, «летальная» комиссия подтвердила 13, еще 15 включены на основе свидетельств.

В Петербурге были инфицированы 20 813 человек. 635 из них умерли.

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
Летальная комиссия - как звучит то!
spb7771250
Фонтанка, огромная к вам просьба, сообщайте что происходит на станциях скорой помощи, что происходит в больницах, а цифры эти официальные, как вы понимаете, уже никто из людей в сознании уже не смотрит, не тратьте много времени на официальный канал, давайте актуальную реальность. Спасибо!
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