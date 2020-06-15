«Летальная» комиссия Смольного снова в деле — из 38 новых смертей она признала коронавирусными 29

По статистике от комитета здравоохранения Смольного за 15 июня, коронавирус унес жизни 21 мужчины и 17 жительниц Петербурга. Самому молодому было 34 года.

Как сообщает комздрав, из 38 случаев 29 признаны коронавирусными комиссией по анализу летальных исходов, остальные включены в статистику на основе медицинских свидетельств о смерти.

Возраст погибших мужчин — от 34 до 89 лет, женщин — от 54 до 91 года. «Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, ожирение», — добавили в комитете.